Аксенов жалуется, что не имеет рычагов для борьбы с незаконной застройкой Крыма

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов полагает, что для проведения зачистки прибрежных территорий и парковых зон от незаконной застройки «необходим действенный инструмент». По его словам, соответствующее предложение направлено в правительство соседней России.

Как сообщил 30 мая на брифинге Сергей Аксенов, у него «нет рычагов, касающихся предотвращения застройки охранных зон».

«Я ни на что в процессе не влияю: ни на суд, ни на правоохранителей, ни на контрольные органы. Я отправляю инспекцию ГАСКа, которая, прежде чем туда приехать, должна получить разрешение о выезде на проверку у прокурора, это занимает время. Пока получили разрешение, уже 2-3 этажа подрядчик построил. После этого он приезжает, выписывает предписание, составляет протокол на месте, подрядчик идёт, обжалует в суде и, как правило, дальше строит», – рассказал Аксенов.

В качестве примера Аксенов привел застройку Тихой бухты в Коктебеле. «Пока на сегодняшний день решение принято, глава администрации Феодосии вызвал подрядчиков и прямым способом, с ГАСКом и всеми службами, запретил строительство на данной территории», – сказал он.

Ландшафтно-рекреационный парк «Тихая бухта», расположенный между поселками Коктебель и Орджоникидзе, находится, по словам местных жителей, под угрозой исчезновения. Местные общественники с прошлого года борются с чиновниками, которые намерены завести сюда инвестора для обустройства территории и прокладки коммуникаций.

Накануне жители Коктебеля обратились к Путину с просьбой защитить от застройки Тихую бухту.