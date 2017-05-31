Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 30 мая опровергли заявления о вмешательстве России в прошлогоднюю президентскую кампанию в США как «фикцию» или «фейковые новости», созданные демократами, чтобы объяснить свое поражение на выборах.

В интервью французской газете Le Figaro Путин категорически опроверг утверждения о причастности России ко взлому электронных писем Национального комитета Демократической партии США.

Такие сообщения, по мнению Путина, возникли из-за «желания тех, кто проиграл выборы в США, улучшить свое положение».

«Они хотят объяснить себе и доказать другим, что не имеют к этому никакого отношения, их политика была правильной, они все сделали хорошо, но кто-то извне обманул их. Это не так, они просто проиграли, и они должны признать это», – сказал Путин.

Он также заявил, что демократы США создали эту «фантастику» о России, потому что «не хотят признать, что они действительно проиграли», потому что победитель был ближе к народу и лучше понимал, чего хотят люди».

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп выразил подобные мысли, написав в Твиттере, что российские чиновники «наверное смеются над США и над тем, каким жалким является оправдание того, почему демократы проиграли выборы, заполнив себя фейковыми новостями».

Россия неоднократно отрицала любое вмешательство в выборы в США. Президент США Дональд Трамп также называл скандалы вокруг контактов представителей нынешней американской власти с Кремлем «охотой на ведьм».