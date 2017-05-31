Московские активисты вышли на митинг в поддержку крымских политзаключенных

Группа российских оппозиционных активистов провела акцию в поддержку крымских политзаключенных возле памятника композитору Сергею Рахманинову в Москве. В день 30 мая участники акции рассказали о судьбе крымских политзаключенных в российских тюрьмах и СИЗО, требовали прекратить агрессию России против Украины.

«Сегодня список политзаключенных по численности практически сравнялся со списком политзаключенных времен Андропова. Это очень печальное явление и мы не должны быть равнодушными... Очень тревожит судьба крымских татар, им дают большие сроки... Гражданское общество должно активно выступать в поддержку политзаключенных», – выступила на событии политузник СССР, активист Елена Санникова.

С плакатами, украинской символикой и крымскотатарским флагом активисты скандировали: «Путина в ад вместе с Асадом», «Военных преступников – в Гаагу».

Как рассказали свидетели события Крым.Реалии, после окончания акции полиция преследовала ее участников, одного человека задержали правоохранители, однако позже отпустили.

Московские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма. Активисты Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.