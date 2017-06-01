Умер директор Ялтинского театра имени Чехова Николай Рудник

В ночь с 31 мая на 1 июня скончался директор Ялтинского театра имени Чехова Николай Рудник. В театре о месте и дате проведения церемонии прощания пока не сообщают.

В кассе театра Крым.Реалии рассказали, что пока никаких изменений в программе не предвидится.

Накануне 31 мая российский бизнесмен Александр Лебедев, который в последние годы был главным меценатом, сообщил о передаче театра в собственность подконтрольных Кремлю властей Крыма.

Крымские СМИ сообщили о заявлении коллектива театра имени Чехова, что театр – банкрот, и его коллектив с 1 июня увольняется.

Николай Рудник с июля 2007 года занимал пост директора Ялтинского театра имени Чехова, почетный гражданин Ялты, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Государственной премии Крыма.