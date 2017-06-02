Скрипник: визовый режим с Россией усложнит путь в Крым

Украинские правозащитники не исключают, что на введение Украиной визового режима с Россией соседи ответят тем же. При этом ситуация может сложиться не лучшим образом для крымчан и жителей материковой части страны, которые хотят сохранить связь с полуостровом. Так координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник прокомментировала Крым.Реалии инициативы по введению Украиной визового режима с Россией.

«Чтобы поехать в Крым, придется обращаться за визой в Российскую Федерацию. В таком случае в документах придется либо указывать Крым как территорию России, что влечет за собой другие проблемы для граждан Украины – они нарушают украинское законодательство. Либо украинцы будут заполнять визовую анкету, не указывая Крым, а указывая города Российской Федерации, а потом, попадая на территорию России, через Керчь (также незаконно, с точки зрения украинского законодательства) заезжать на территорию Крыма», – отметила Скрипник.

Пока инициатива находится на стадии заявлений, однако в случае появления подобного законопроекта, правозащитники готовы вступить в обсуждение, чтобы способствовать сохранению связи с Крымом.

1 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией. Его поддержал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

В 2016 году Верховная Рада Украины так и не вынесла этот законопроект на голосование. 22 мая 2017 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что для введения визового режима с Россией необходимо провести политические консультации и согласовать законопроект со всеми фракциями.

В Кремле возможное введение Киевом визового режима прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что это, в первую очередь, ударит по украинским гражданам.

Песков добавил, что Россия пока не решила, как будет реагировать в случае введения Украиной виз для россиян.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».