Овсянников: объем инвестиций в промышленность Севастополя «катастрофически мал»

Подконтрольные Кремлю власти Севастополя рассчитывают на рост инвестиций в промышленные предприятия, отметил подконтрольный Кремлю врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщают 2 июня российские СМИ, Овсянников признал, что объем инвестиций в основной капитал существенно меньше, чем инвенции в бюджетные сферы.

«Объем инвестиций в уставной капитал катастрофически мал – 5 млрд рублей в год, инвестиции в бюджетные сферы в разы превышают инвестиции в промышленное производство, к 2030 году мы планируем, что инвестиции в основной капитал составят порядка 28-30 млрд рублей ежегодно, а объем инвестиций в бюджетные сферы останется на том же уровне», – сказал он.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Дмитрий Овсянников признал, что в Севастополе область судоремонта и судостроения развита слабо, и рассказал о намерении сделать аннексированный Севастополь центром судостроения и судоремонта, ориентированным на нужды Черноморского флота России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».