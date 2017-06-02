Компания «Воля» опровергает поставку интернет-трафика в Крым

Компания «Воля» заявляет, что не ведет бизнес в Крыму и не имеет контактов с аннексированной Россией территорией. Об этом Крым.Реалии сообщили официальные представители украинского телекоммуникационного провайдера.

«Компания «Воля» не имеет своих магистральных каналов, мы не предоставляем доступ и не имеем с ОАО «Телесистемы» договорных отношений относительно чего-либо», – заверили там.

В компании напомнили, что в 2014 году все телекоммуникационные активы были проданы российской компании ООО «Телекоммуникационные системы».

Часть крымских пользователей 31 мая не смогли зайти на российские сервисы Яндекс и Mail.ru, а также в российские соцсети. Доступа лишились крымчане, пользующиеся услугами крымской компании «Телекоммуникационные системы», провайдера «Воля».

Блокировка российских сайтов была «технической неисправностью». Так оправдал сбои подконтрольный Москве замминистра внутренней политики, информации и связи полуострова Максим Яковлев. Он заявил, что проблема заключается в том, что резервные линии интернет-связи идут через материковую Украину. По словам Яковлева, сайты оказались заблокированы из-за того, что в сегменте российского трафика возникла авария и сеть переключилась на украинские линии.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма после сбоя решили отказаться от украинского интернет-трафика. Об этом заявил российский министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский. Чиновник уточнил, что крымские провайдеры, которые использовали украинский трафик, уже переключились на российские сети, поэтому вопрос блокирования соцсетей снят.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее введение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица – в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.