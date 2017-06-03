Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в закон «О высшем образовании» относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины», принятый Верховной Радой Украины 16 мая 2017 года. Об этом 3 июня сообщают на сайте администрации украинского президента.

Закон предусматривает, что для абитуриентов из временно оккупированных территорий, которые получили документ об общем среднем образовании, прием на обучение в один из высших учебных заведений на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей будет осуществляться на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот. Согласно документу, размер квоты составляет 1000 бюджетных мест.

Распределять квоты между указанными высшими учебными заведениями будет Кабмин Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и начинает действовать через месяц со дня вступления в силу.

Активисты ряда общественных организаций ранее раскритиковали эту инициативу и заявили о намерении добиваться ветирования закона украинским президентом. По их мнению, принятие данного закона негативно скажется на финансировании возможностей для крымских абитуриентов в целом.

Верховная Рада Украины 16 мая поддержала за основу и в целом законопроект №6116 «О внесении изменений в закон «О высшем образовании» относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины». За соответствующее решение проголосовало 238 народный депутатов.

Вступительная кампания для абитуриентов в Украине начата в феврале, с 19 июня будут открыты образовательные Центры «Крым – Украина». Центры «Крым – Украина» позволяют абитуриентам из Крыма поступить в 12 украинских вузов без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Подробно о возможности поступления в украинский вуз для крымчан в материале Крым.Реалии.