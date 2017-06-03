К вечеру 3 июня возле контрольных пунктов «Каланчак» и «Чаплынка» на административной границе с аннексированным Крымом начали образовываться автомобильные очереди.

Об этом Крым.Реалии рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

По его данным, по состоянию на 20.00 в районе «Каланчака» очереди ожидали 28 машин, на «Чаплынке» – 31.

Иван Шевцов также отметил, что на так называемых пропускных пунктах напротив указанных украинских КПВВ ремонтные работы не ведутся. И, если в будние дни российские службы пропускают в среднем 15 машин в час, на выходные – 4–5 авто.

«Все это сделано для картинки, чтоб потом в новостях показать, что туристы из Украины якобы массово едут в Крым. Хотя в действительности никакого увеличения пассажиро-транспортного потока не происходит», – подчеркнул представитель Госпогранслужбы.

Как сообщалось, в течении дня 3 июня автомобильные очереди наблюдались возле КПВВ «Чонгар».

Комментариев российских пограничников по поводу причин очередей на данный момент нет.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».