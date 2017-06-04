В отобранных образцах мяса индейки, поставленных в торговую сеть Севастополя из Ростовской области соседней России обнаружили геном вируса птичьего гриппа. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе крымского управления Россельхознадзора.

«Согласно полученным 3 июня результатам исследований, проведенных в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории, в отобранных образцах был выявлен геном вируса гриппа А подтипов Н5 и Н9 (птичий грипп) », – говорится в сообщении.

Отмечается, что «пробы были отобраны у ООО «Евродон» производителя из поселка Интернациональный Ростовской области России. Полуфабрикаты из мяса индейки общим весом 160 кг изъяли из оборота для последующего уничтожения».

«После вспышки птичьего гриппа в 2005 году в одном из районов Крыма, более обнаружений генома вируса не было», – отметили в крымском управлении Россельхознадзора в комментарии ТАСС.

Раньше руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт назвал «непонятной» ситуацию с гриппом птиц в Крыму, поскольку ответственные специалисты на полуострове саботируют отбор проб на это заболевание.

В конце мая крымский бизнесмен, владелец зоопарков Олег Зубков сообщал, что в сафари-парке «Тайган» проверка ветслужбы изъяла мясо кур, которое было необходимо для корма животных. По словам Зубкова, арестовали мясо из-за того, что на «каждой курице не было какого-то штампика».