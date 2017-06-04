Из-за давки в Турине пострадали 1500 человек

Из-за давки в итальянском городе Турин пострадали более 1500 человек. Об этом 4 июня сообщает Радіо Свобода со ссылкой на представителей местных властей.

Инцидент произошел 3 июня после того, как тысячи футбольных фанатов посмотрели трансляцию матча финала Лиги Чемпионов между местным клубом «Ювентус» и испанской командой «Реал Мадрид».

За десять минут до конца матча толпа начала уходить из центра Турина, придавливая людей к барьерам.

Издание Football Italia сообщало, что по меньшей мере пятеро пострадавших, в том числе четырехлетний ребенок, находятся в критическом состоянии.