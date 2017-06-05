В Крыму есть необходимость в создании российской Общественной наблюдательной комиссии. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил координатор общественного объединения «Крымская солидарность» Дилявер Меметов.

«В Крыму есть целесообразность создания и функционирования Общественной наблюдательной комиссии, которая мониторила бы и реагировала на все нарушения прав несправедливо осужденных и находящихся в СИЗО. Например, имеет место несвоевременное медицинское обследование и лечение арестованным. Также судами стала активно применяться практика проведение закрытых судебных заседаний исключительно по так называемому делу «Хизб ут-Тахрир». В ходе таких заседаний судом нарушается принцип гласности. Имеются случаи отказа свиданий в СИЗО с родственниками, что тоже является нарушением их законных прав. И таких нарушений, к сожалению, немало», – рассказал общественник.

По его мнению, наличие независимой наблюдательной комисии в Крыму позволило бы эффективнее решать проблемы с нарушением прав заключенных.

«Отсутствие действенной независимой от властей ОНК, приводит ко многим нарушениям прав заключенных, в частности крымских политузников. Поэтому эти нарушения остаются безнаказанными», – отметил Дилявер Меметов.

1 июня уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в аннексированном Крыму могут создать российскую общественную наблюдательную комиссию (ОНК), в случае, если для полуострова будут сделаны определенные исключения.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».