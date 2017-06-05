Глава Национального союза журналистов Украины отметил мужество Николая Семены

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает судебное дело в отношении крымского журналиста Николая Семены, которое инициировано российскими спецслужбами, «незаконным и политизированным», об этом в Фейсбуке напомнил глава НСЖУ Сергей Томиленко. Он также высказал слова поддержки в адрес крымского журналиста.

«Очередное судилище над крымским журналистом Николаем Семеной проходит в оккупированном Крыму, в то время как в Украине говорят о Дне журналиста. Мы продолжаем фиксировать преследования украинских журналистов и отмечаем мужество нашего коллеги, которое он демонстрирует, в то время как подвергается гонениям за выполнение своей профессиональной деятельности», – написал Томиленко.

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя продолжит рассмотрение дела крымского журналиста Николая Семены 14 июня.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.