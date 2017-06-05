Опрос: каждый второй россиянин негативно оценивает экологическую обстановку в стране

Каждый второй россиянин в целом негативно оценивает экологическую обстановку в месте своего проживания. При этом 45% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Таковы данные опроса российского «Левада-центра».

Как отмечают статистики, встревоженность россиян в отношении экологической обстановки за последние да года повысилась.

Опрос проведен 19 – 22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше.

Эксперты отмечают, что отсутствие туристов улучшает состояние окружающей среды в Крыму. Однако улучшение состояния экосистемы моря имеет временный характер, так как подконтрольное Кремлю руководство Крыма не интересуется состоянием инфраструктуры полуострова.