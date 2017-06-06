Питерский водоканал готов поделиться разработками с Крымом

Специалисты российского предприятия «Водоканал Санкт–Петербурга» намерены оказать помощь Крыму в решении проблем водоснабжения и водоотведения. Об этом рассказал губернатор северной столицы соседней России Георгий Полтавченко в Симферополе, сообщает «РИА Крым».

«Глава нашего водоканала уже работает. Мы договорились, что санкт-петербургский водоканал, который является одним из лучших не только в нашей стране, но и в Европе, будет активно помогать вам в решении насущных вопросов, связанных с водоподготовкой, водоснабжением и водоотведением. Это очень интересный проект, абсолютно новые разработки, которые, я уверен, будут здесь востребованы и помогут решить очень важные проблемы и задачи», – рассказал Полтавченко.

В Крыму постоянно повышают тарифы на водоснабжение, в тоже время качество воды не соответствует установленным ценам, жалуются местные жители.

В Крыму начале 2017 года стало известно, что тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения планируют повышать в три этапа: 1 января, 1 июля и 1 октября. При этом крымчанам обещают, что повышение средневзвешенного тарифа не превысит 15% за один этап.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.