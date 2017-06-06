Адвокат «диверсанта» Захтея намерен обжаловать отказ Следкома возбуждать дело о пытках над задержанным

Адвокат Алексей Ладин намерен обжаловать отказ Следственного комитета России возбуждать уголовное дело по факту пыток над «крымским диверсантом» Андреем Захтеем. Об этом адвокат сообщил в комментарии Крым.Реалии.

«Несмотря на то, что отказал в возбуждении уголовного дела следователь главного следственного военного управления Следкома, обжалуется это в районном суде по месту совершения предполагаемого преступления. Поэтому будем повторно подавать жалобу», – рассказал адвокат.

В мае адвокат Алексей Ладин направил жалобу в подконтрольный Кремлю Севастопольский гарнизонный военный суд из-за отказа российского Следственного комитета возбуждать дело по факту пыток в отношении его подзащитного Андрея Захтея.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 2 июня продлил срок содержания под стражей для Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке «диверсий» на территории Крыма, до 7 августа. Таким образом общий срок ареста составит 11 месяцев и 28 дней.

В начале марта Андрей Захтей заявил о желании выйти из российского гражданства.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.