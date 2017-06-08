Овсянников анонсировал увольнение главы управления транспорта Севастополя

Глава подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Дмитрий Овсянников анонсировал увольнение руководителя управления транспорта города Игоря Козина из-за проблем с общественным транспортом, которые наблюдались утром 8 июня.

«С утра на площади Захарова образовались огромные очереди. Это халатное отношение к своим обязанностям. Цель нашей работы – комфорт горожан. Я делаю вывод, что начальник управления не справился со своими обязанностями, в связи с чем ему будет предложено покинуть свой пост», – цитирует Овсянникова российский «Интерфакс».

Утром в четверг сообщалось о транспортном коллапсе в Севастополе, который связывают с работами по разминированию донной мины, во время которых было приостановлено движение некоторых пассажирских катеров.

По мнению Овсянникова, для перевозки пассажиров с Северной стороны транспортники выделили мало автобусов, и на остановках «наблюдалось столпотворение».

6 июня стало известно, что в 320 метрах от берега на входе в бухту Севастополя обнаружили магнито-акустическую мину весом около 1000 килограмм. Ее обезвреживание запланировали на четверг.