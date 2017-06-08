На полигоне Опук в Крыму российские десантники провели артиллерийские стрельбы

В Крыму на полигоне Опук большой десантный корабль (БДК) «Николай Фильченков» Черноморского флота России отработал в море элементы курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) с выполнением артиллерийских стрельб. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба министерства обороны России.

В ведомстве сообщают, что в районе полигона Опук корабль «произвел стрельбу неуправляемыми реактивными снарядами по береговым мишеням, имитирующим долговременные огневые точки условного противника на побережье».

Также экипаж выполнил стрельбы по морским и воздушным целям.

В ближайшие сутки экипаж проведет в море тренировки по борьбе за живучесть, отработает организацию охраны и обороны БДК при стоянке на незащищенном рейде, добавили в российском военном ведомстве.

Ранее стало известно, что подразделения морской пехоты Каспийской флотилии России приступили к тактическим занятиям на полигоне Опук в аннексированном Крыму.

Всего к проверке боевой готовности привлечено более 6,5 тысяч военнослужащих и около 1,5 тысяч единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений.

6 июня стало известно о поднятии по тревоге дежурных пар истребителей Су-27 Южного военного округа (ЮВО) России в Крыму для проверки боевой готовности.

До того Россия сообщала о внезапной проверке войск возле границ Украины.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.