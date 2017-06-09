Российская прокуратура аннексированного Крыма приняла к рассмотрению обращение активистов Украинского культурного центра по поводу «антиукраинского» комментария в социальной сети преподавателя КФУ Андрея Никифорова. Об этом в комментарии Крым.Реалии 9 июня сообщил активист центра Леонид Кузьмин.

«Они (в российской прокуратуре Крыма – КР) ответили, что приняли наше обращение к рассмотрению. В приложении к письму написали, что отправили наше обращение в Центр по борьбе с экстремизмом для принятия мер. По закону об обращениях граждан, у них есть 30 дней, чтобы нам дать какой-нибудь ответ о принятых мерах», – отметил Кузьмин.

Копию полученного из ведомства ответа активист опубликовал на Фейсбуке.

Активист добавил, что не рассчитывает на то, что в отношении Никифорова будут приняты какие-либо меры.

«В идеале хотелось бы, чтобы человек был вызван на беседу. Но мы понимаем, в каком мире сейчас живем. Андрей Никифоров – это человек, который сегодня является членом Общественной палаты Крыма и активно работает с местной властью. Этому человеку, скорее всего, ничего не будет, и мы получим ответ по типу: «Он же удалил этот комментарий, что вы от него хотите?» Тем, кто работает с нынешней властью, можно все», – сказал Кузьмин.

Крым.Реалии удалось дозвониться Андрею Никифорофу. Однако когда Никифоров услышал вопрос журналистов, он бросил трубку.

По информации активистов, в мае Никифоров написал на своей странице в Фейсбуке, что «всех украинцев нужно лечить, а кому это не поможет – убить».

23 мая активисты Украинского культурного центра подали жалобу в российскую прокуратуру Крыма на преподавателя КФУ Андрея Никифорова из-за этого «антиукраинского» комментария в социальной сети.