В Киеве презентовали почтовую марку с гербом Ялты

В Киеве 10 июня презентовали первую почтовую марку девятого стандартного выпуска с изображением герба Ялты. Также в этот день традиционно прошло гашение указанных марок специальным штемпелем «первый день», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По рекомендации главы Украинского геральдического общества, доктора исторических наук Андрея Гречило, в серию девятого стандартного выпуска включены изображения гербов уникальных населенных пунктов – единственных в своем роде, со своим уникальным названием, известные историческими событиями фольклорными или литературными источниками.

В конце мая 2017 года в соседней России выпустили марку, приуроченную к 175-летию со дня рождения художника Василия Верещагина, на которой изображены пейзажи Крыма.

Ранее попытки ввести в России в 2014-2016 годах в обращение почтовые марки с изображением видов оккупированного Крымского полуострова были блокированы посредством инициированных Украиной решений Всемирного почтового союза (UPU).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».