В России задержали сотрудника предвыборного штаба Навального

В Москве (Россия) полицейские задержали Артема Колчинского, сотрудника предвыборного штаба Алексея Навального. Активиста обвинили в расклеивании листовок, что, по словам самого Колчинского, не соответствует действительности. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

В понедельник, 12 июня, в десятках городов России запланировано проведение антикоррупционных акций. Организаторами протестов в регионах выступают соратники Навального. Они заявляют о давлении со стороны властей. Так, например, в Туле в воскресенье был задержан организатор акции 12 июня Дмитрий Николаев, а в Ставрополе накануне напали на местный штаб Навального.

Крымские сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального отказались от идеи проведения антикоррупционного митинга в Симферополе 12 июня в том числе из-за возможных арестов.