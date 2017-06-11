Половина россиян не знают названия праздника «День России» – опрос

На вопрос: «знаете ли вы точно, какой праздник отмечается в России в этот день (12 июня)?» только 49% россиян смогли ответить «День России». При этом 32% назвали праздник «День независимости России». Остальные контексты праздника (выборы первого президента России и принятие Декларации о суверенитете) помнит менее 10% респондентов. Таковы данные опроса «Левада–Центр».

День России отмечается 12 июня. Празднования запланированы и в Крыму, который с 2014 года де-факто контролируется Россией.

Крымчанам накануне празднования напомнили о действиях, запрещенных на публичных мероприятиях. А спасатели крымского главка МЧС спрогнозировали на этот день увеличение числа отравлений, как пищевого, так и интоксикационного характера. Источником в МЧС называют алкогольную продукцию низкого качества.