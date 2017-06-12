Крым становится заложником импорта – эксперт

Импорт и логистика – главная причина высоких цен на продукты в аннексированном Крыму. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал заместитель главы Аграрной партии Украины Денис Марчук.

По его словам, высокие цены на продукты в Крыму зависят от логистических расходов, которые несут компании, реализующие ту или иную продукцию.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F327659410&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

«Необходимо учитывать, что полуостров мало производит своей собственной продукции. В большей степени она привозная – или из России, или с материковой части Украины. Если продукты едут с материковой Украины, то делают большой логистический круг. И себестоимость продукции возрастает в разы. Поэтому на прилавках в Крыму она не может продаваться по такой же цене, как в остальных областях Украины», – объяснил Марчук.

Другая причина завышенных цен на продукты – низкий уровень развития фермерского хозяйства на полуострове, добавил эксперт. А те фермеры, которые работают на полуострове сегодня, не в состоянии обеспечить продукцией даже половину населения Крыма.

«Существовали разного плана программы по финансированию фермерства в Крыму. Но сегодня та же молочная отрасль вообще перестает существовать на полуострове. Полей для пастбищ коров нет – из-за отсутствия воды. Все это в совокупности создает проблемы для развития хозяйства. Таким образом, Крым становится заложником импорта», – добавил эксперт.

На днях руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев признал, что крымские цены на бензин и продукты питания существенно превышают среднероссийские.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



