Акция оппозиции проходит в Москве (трансляция)

В центре Москвы в 14:00 началась акция оппозиции, участники которой протестуют против коррупции в органах власти России. Акция проходит в форме гуляния по улице Тверской, полиция проводит одиночные задержания, количество задержанных неизвестно. Российская редакция Радио Свобода ведет прямую трансляцию с места событий.

Количество участников акции пока установить невозможно, люди продолжают проходить на Тверскую через рамки металлодетекторов. Организация «Белый счетчик», которая обычно подсчитывает, сколько участников собирают массовые мероприятия, на этот раз отказалась проводить подсчет.

«Мы планировали считать митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве. 30 волонтеров готовились встать к рамкам и считать участников мероприятия. Проход человека – нажатие на механический счетчик, это наш метод. Поскольку организаторы митинга отказались от заранее объявленного формата мероприятия, мы не будем проводить завтра подсчетов акций, ни на Сахарова, ни на других площадках», – так объяснили свое решение в «Белом счетчике».

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан полицией в Москве перед началом запланированных в праздник Дня России антикоррупционных акций. Об этом Твиттере сообщила жена оппозиционера Юлия Навальная.

Ранее 12 июня мэрия Москвы разрешила представителям оппозиции гулять по Тверской улице с условием, что акция пройдет без плакатов и лозунгов, заявил штаба Навального Леонид Волков.

В воскресенье вечером Навальный опубликовал на своем сайте сообщение, что в Москве согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова отменяется. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти на мирную акцию на Тверской улице. Прокуратура Москвы в ночь на понедельник предупредила организаторов антикоррупционной акции в центре российской столицы о «недопустимости нарушений закона».

На Тверской улице 12 июня – в День России – запланирован также исторический фестиваль реконструкторов «Времена и эпохи».

Организация «Открытая Россия», участники которой планировали присоединиться к митингу Навального на проспекте Сахарова, вслед за ним призвала своих сторонников выходить на Тверскую улицу.