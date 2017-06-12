День России в Керчи отметили «Парадом дружбы народов» и «Богатырскими играми»

В аннексированной Керчи 12 июня прошли «Парад дружбы народов» и «Богатырские игры», приуроченные к празднованию Дня России. Об этом на своей странице в Facebook написала подконтрольная Кремлю глава Горсовета Лариса Щербула.

«Прошли по бульвару Пионеров с представителями малых народов, населяющих Керчь. Они были в ярких национальных костюмах. Закончили парад прекрасным концертом», – говорится в сообщении Щербулы.

День России отмечается ежегодно 12 июня. В Крыму его стали праздновать после аннексии полуострова. В частности, в Симферополе провели костюмированное шествие, а в Ялте расписывали матрешек.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».