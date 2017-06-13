Ко Дню России в Евпатории обновили Доску почета

В Евпатории обновление Доски почета провели 12 июня, приурочив событие к празднованию Дня России. Как сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Евпатории, в этом году на Доску почета занесены 54 «передовика» и 28 трудовых коллективов.

«Для евпаторийцев занесение на городскую Доску почета это не только большая честь, но и дополнительная ответственность. Это знаменательное событие служит стимулом в достижении еще больших успехов. И за каждым таким успехом – напряженный труд людей, которые работают на благо города во всех отраслях экономики города и занимаются общественной деятельностью», – заявила депутат российского парламента Крыма Нина Пермякова.

День России отмечается ежегодно 12 июня. В Крыму его стали праздновать после аннексии полуострова. В частности, в Симферополе провели костюмированное шествие, а в Ялте расписывали матрешек.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».