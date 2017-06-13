Акция-выставка #CatsForTundra в поддержку крымского политзаключенного Александра «Тундры» Кольченко состоится в Киеве в четверг, 15 июня. Об этом сообщают организаторы мероприятия из «Комитета солидарности» в Фейсбуке.

Планируется, что на выставке покажут работы, созданные в рамках объявленной к годовщине ареста Кольченко онлайн-акции. Тогда активисты призвали пользователей социальных сетей нарисовать для политзаключенного кота и разместить на своей странице с хештегом #CatsForTundra.

Выбор такого лозунга связан с тем, что Александр Кольченко известен под псевдонимом «Тундра». Черная кошка, в свою очередь, является анархистским символом и символом свободы, а «Саша Кольченко известен как анархист и антифашист», поясняют идею акции организаторы.

«На призыв откликнулись десятки людей, в том числе известные художники. «Комитет солидарности» принял решение подвести итоги онлайн-акции и провести выставку самых удачных работ на улице. Те, кто еще не нарисовал своего кота для Тундры, сможет сделать это на месте. Результаты этого творчества мы обязательно постараемся передать Александру», – отмечают активисты.

Начало акции запланировано на 18:00 15 июня на Контрактовой площади.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.