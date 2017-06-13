Круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл из Сочи в Ялту

Круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл из российского Сочи в морской порт Ялты. Об этом 13 июня сообщил оператор судна ООО «Черноморские круизы».

«Лайнер «Князь Владимир» прибыл в Ялту», – говорится в сообщении оператора на странице в Фейсбуке.

Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился из Сочи в свой первый пассажирский рейс вдоль черноморского побережья 11 июня. На этот рейс судна в аннексированный Крым продали менее половины билетов.

До этого судно «Князь Владимир» совершило тестовый рейс из российского Сочи в Севастополь.

Изначально планировалось, что «Князь Владимир» отправится в тестовое плавание по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь с обратным возвращением в пункт приписки. Однако «Князь Владимир» зашел в Севастополь вечером 30 мая, а в Ялту так и не прибыл. Местные СМИ сообщали со ссылкой на собственной источники, что это было связано с «техническими причинами».

Российские власти ожидают, что в июне этот корабль станет первым за три года круизным лайнером, который будет ходить из соседней России на Крымский полуостров. Организовать регулярное сообщение между Краснодарским краем и Крымом ранее распорядился президент России Владимир Путин.