Суд по «делу Чийгоза» согласился допрость Ковитиди и Цекова – Полозов

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на заседании по «делу Чийгоза» удовлетворил ходатайство защиты о вызове на допрос российских сенаторов от аннексированного Крыма Ольги Ковитиди и Сергея Цекова.

Об этом Полозов сообщил 13 июня в видеообращении, опубликованом в Фейсбуке крымским активистом Заиром Смедляевым после заседания.

«Суд заявил, что в адрес суда поступили телефонограммы от Ковитиди и Цекова, которые еще раз утверждают намерения приехать и дать показания. В этой связи защитой были еще раз заявлены ходатайства о вызове указанных лиц, и суд их удовлетворил», – рассказал Полозов.

По словам адвоката, дата допроса еще не назначена, но «по всей видимости, они состоятся на следующей неделе».

Вместе с тем, суд повторно отказался удовлетворить ходатайство защиты о вызове на допрос подконтрольного Кремлю спикера крымского парламента Владимира Константинова.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма по «делу Чийгоза»​ 8 июня ​отказал стороне защиты в вызове на допрос троих крымских чиновников: подконтрольного Кремлю спикера крымского парламента Владимира Константинова и российских сенаторов от аннексированного Крыма Ольги Ковитиди и Сергея Цекова.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.