В России на 10 суток арестовали директора Фонда борьбы с коррупцией Рубанова

В столице России Москве суд на 10 суток арестовал директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова.

Как сообщает 13 июня Радио Свобода, Рубанова обвинили в неповиновении полицейскому.

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Рубанов был организатором митинга против коррупции 12 июня на проспекте Сахарова в Москве. Накануне проведения акции основатель ФБК Алексей Навальный заявил об отмене мероприятия из-за давления и препятствий со стороны властей. Оппозиционер призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу. Рубанов при этом, как заявитель митинга, остался на проспекте Сахарова, где и был задержан.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве 12 июня задержали 731 участника акции протеста, более 300 человек полиция задержала в Санкт-Петербурге. Задержание десятков активистов прошли на акциях по всей России – от Владивостока до Калининграда.

Организации Transparency International и «Трансперенси Интернешнл – Россия» осудили массовые задержания мирных граждан на митингах против коррупции.