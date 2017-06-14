В российском Петербурге суд отправляет под арест задержанных 12 июня

Суд в российском Петербурге арестовывает задержанных на несогласованной акции 12 июня на Марсовом поле, сообщает в Твиттере фотограф Давид Френкель.

Как сообщила вечером 13 июня Радио Свобода, журналистке издания «Собака.Ру» дали десять суток ареста и 12 тысяч рублей штрафа.

По словам Френкеля, большинство задержанных получили от 3 до 10 суток ареста за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Всего за сегодня в Петербурге вынесено около 130 решений.

Всего на акции протеста в Петербурге были задержаны около 600 человек. Их обвиняют в участии в несогласованном митинге и неповиновении полиции. При этом в суд не пускают адвокатов и журналистов.

12 июня во многих городах России прошли акции против коррупции. В Москве были задержаны около 900 человек, по всей России – более 1700. Полицейские применяли силу. Накануне согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о переносе акции на Тверскую улицу. Он был арестован на 30 суток.

Организации Transparency International и «Трансперенси Интернешнл – Россия» осуждают массовые задержания мирных граждан на митингах против коррупции, которые состоялись в десятках российских городов 12 июня.