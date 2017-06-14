В России суд арестовал мать задержанной на акции 12 июня «чтобы не разлучать их»

В российском Санкт-Петербурге суд на 8 суток арестовал задержанную 12 июня Эвелину Муртазину. Такое решение суд принял после того, как женщина попросила не разлучать ее с дочерью, которая также была арестована по обвинению в участии в несогласованном митинге, сообщает Радио Свобода.

На заседании суда Муртазина отметила, что они с дочерью приехали в Петербург из Моздока и на акции против коррупции на Марсовом поле оказались случайно, никаких лозунгов они не выкрикивали, сообщает российское издание «Медиазона».

12 июня во многих городах России прошли акции против коррупции. В Москве были задержаны около 900 человек, по всей России – более 1700. Полицейские применяли силу. Накануне согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о переносе акции на Тверскую улицу. Он был арестован на 30 суток.

Организации Transparency International и «Трансперенси Интернешнл – Россия» осуждают массовые задержания мирных граждан на митингах против коррупции, которые состоялись в десятках российских городов 12 июня.