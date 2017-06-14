Адвокаты в крымском суде представили доказательства, что Семена не призывал к нарушению целостности России

На заседании подконтрольного Кремлю Железнодорожного районного суда по делу крымского журналиста Николая Семены 14 июня защита представила часть доказательств, в частности зачитала заключение экспертизы российского профессора Михаила Саввы. В нем отмечено, что высказывания Николая Семены в его статье являются мнением и не могут расцениваться как призывы к нарушению территориальной целостности России, поскольку Крым не входит в ее состав с точки зрения международного права. Об этом после заседания Крым.Реалии сообщил адвокат Андрей Сабинин.

«Мы настояли на временном изменении порядка изменения доказательств (из-за неявки переводчиков, которые переводили на русский язык переписку журналиста для уголовного дела – КР), и прокурор вынужден был с этим согласится. Мы воспользовались этим шансом и огласили из материалов дела ряд документов, в частности заключение политолога, профессора Михаила Саввы в полном объеме. Ему ставились адвокатским запросом вопросы, которые касаются принципа территориальной целостности и того, могли ли публичные высказывания в рамках дискуссии в СМИ способствовать нарушению территориальной целостности (России – КР)», – рассказал Сабинин.

Сам Николай Семена при этом отметил, что на сегодняшнем заседании прозвучали основополагающие тезисы, на которые должен опираться суд в его деле.

«Они заключаются в том, что с точки зрения международного права..., а также с точки зрения российского законодательства, Крым не является частью Российской Федерации, а потому обвинение в том, что в ходе дискуссии было какое-либо посягательство на территориальную целостность Российской Федерации являются и недоказанными, и безосновательными», – сказал Семена.

Следующее заседание по «делу Семены» назначено на 21 июня. Стороны защиты планирует продолжить представлять свои доказательства. Также планируется допрос эксперта-лингвиста ФСБ, которая делала экспертизу статьи Семены, являющуюся главным доказательством стороны обвинения против журналиста.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.