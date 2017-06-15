У двух тысяч крымских выпускников есть возможность поступить на бюджет в ВУЗы, расположенные на материковой части Украины, по упрощенной системе. Всего же, по оценкам российских властей аннексированного Крыма, в этом году школы полуострова закончили около 9,3 тысячи выпускников.

Об этом на пресс-конференции в Киеве 14 июня рассказала эксперт по вопросам образования для жителей оккупированных территорий ЦГП «Альменда» Валентина Потапова.

«Для почти 9 тысяч (крымских выпускников – КР), если посчитать квоту, которая есть через центры («Крым – Украина» – КР) – это около тысячи. И если успеет заработать в этой вступительной кампании закон № 6116 – то это еще одна тысяча. То есть 2 тысячи. Это 20% всех выпускников Крыма этого года, которые могут поступить на бюджетные места (по упрощенной системе – КР)», – отметила Потапова.

Президент Украины Петр Порошенко 3 июня подписал закон № 6116 о квотах для абитуриентов из Крыма и оккупированной части Донбасса.

Закон предусматривает, что для крымских абитуриентов, которые получили документ об общем среднем образовании, прием на обучение в один из высших учебных заведений на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей будет осуществляться на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот. Согласно документу, размер квоты составляет 1000 бюджетных мест. Подробнее о законе читайте в материале Крым.Реалии.

Верховная Рада Украины 16 мая поддержала за основу и в целом законопроект №6116 «О внесении изменений в закон «О высшем образовании» относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины». За соответствующее решение проголосовало 238 народный депутатов.

Вступительная кампания для абитуриентов в Украине начата в феврале, с 19 июня будут открыты образовательные Центры «Крым – Украина». Центры «Крым – Украина» позволяют абитуриентам из Крыма поступить в 12 украинских вузов без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Подробно о возможности поступления в украинский вуз для крымчан читайте в материале Крым.Реалии.