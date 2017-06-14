В России суд оставил в СИЗО 17-летнего фигуранта «дела 12 июня»

В России Басманный суд Москвы перенес слушания по избранию меры пресечения 17-летнему школьнику Михаилу Галяшкину, подозреваемому в нападении на полицейского на акции протеста 12 июня в Москве.

Как сообщает российский сайт «Медиазона», до 16 июня подросток останется в СИЗО. Ранее стало известно, что следователи намерены ходатайствовать о домашнем аресте молодого человека.

По версии следствия, Галяшкин во время антикоррупционной акции на Тверской улице в Москве распылил перцовый газ, из-за чего один из сотрудников Росгвардии получил ожог глаза.

На акции протеста 12 июня в Москве были задержаны около 900 человек. Большинство из них держали в руках российские флаги, а одним из лозунгов был: «Россия без Путина!». Полицейские применяли к участникам несогласованного митинга силу, несколько активистов пострадали.

Организации Transparency International и «Трансперенси Интернешнл – Россия» осуждают массовые задержания мирных граждан на митингах против коррупции, которые состоялись в десятках российских городов 12 июня.