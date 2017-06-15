Парубий поблагодарил сенаторов США за ужесточение санкций против России

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поблагодарил Сенат США за принятие ужесточения санкций против России, информирует в четверг, 15 июня, сайт украинского парламента.

«Спасибо всем сенаторам, которые поддержали этот важный для Украины и всего свободного мира закон. Ранее введенные президентом США санкции теперь утверждены Сенатом как закон. Более того, санкции расширены на финансовый и энергетический сектор. А также этим законом предусмотрено и выделение 25 млн долларов на противодействие российскому деструктивному влиянию», – сказал Парубий.

Сообщается, что во время рассмотрения документа Парубий присутствовал в зале Сената.

Сенат США 14 июня проголосовал за новые санкции против России. Инициативу поддержали 97 сенаторов, двое выступили против. Чтобы новые санкции вступили в силу, их должны поддержать в Палате представителей, а также должен подписать президент США Дональд Трамп.