Опыт Хорватии может помочь Украине вернуть оккупированные территории – эксперт

Для возвращения территорий аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса Украина может использовать пример Хорватии. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказала обозреватель «Европейской правды» Наталья Ищенко.
В вооруженном противостоянии с Югославской народной армией в 1990-х годах Хорватия треть своей территории вернула мирным путем при участии ООН. План назывался «Z-4» и был практически полностью идентичен Минским договоренностям, рассказала Ищенко.
«Была вовлечена ООН, которая разработала целую программу и ввела временную администрацию на два года. То есть на этой территории не было ни сербских властей, ни сепаратистских, ни хорватских. Там не было никаких флагов, кроме ООН», – объяснила эксперт.
По ее мнению, Украине крайне важно сегодня изучить опыт Хорватии, потому что это единственная успешная программа мирной реинтеграции в рамках ООН на территории Европы.
Правительство Украины и Хорватии подписали Меморандум о сотрудничестве и согласовали создание рабочей группы, которая будет заниматься вопросами реинтеграции оккупированных территорий Украины.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
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