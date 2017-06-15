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В России суд оштрафовал активиста Дадина за чтение Конституции на Красной площади

Ильдар Дадин, архивное фото

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей (около 9000 гривен) гражданского активиста Ильдара Дадина за чтение Конституции России на Красной площади 12 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Дадин был задержан полицией, когда он вместе с другими активистами читал Конституцию России. Суд признал его виновным по статье о нарушении установленного порядка проведения пикета.

Это уже третье задержание Дадина после освобождения из колонии. Первый раз активиста отпустили из полиции без возбуждения административного дела, второй раз он получил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ильдар Дадин неоднократно проводил мирные акции протеста против президента России Владимира Путина без официального разрешения. Он был приговорен к заключению в декабре 2015 года по противоречивому закону, который ввел уголовную ответственность за участие в более чем одной несанкционированной акции в течение 180 дней. В феврале этого года его освободили после того, как Верховный суд России отменил его приговор и приказал закрыть дело.

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