В Киеве проходит выставка рисунков в поддержку Александра Кольченко (трансляция)

В Киеве 15 июня проходит акция-выставка #CatsForTundra в поддержку крымского политзаключенного Александра «Тундры» Кольченко.

Крым.Реалии ведут прямую трансляцию с места событий.

Организаторы акции из «Комитета солидарности» отмечают, что на выставке показывают работы, созданные в рамках объявленной к годовщине ареста Кольченко онлайн-акции. Тогда активисты призвали пользователей социальных сетей нарисовать для политзаключенного кота и разместить на своей странице с хештегом #CatsForTundra.

Выбор такого лозунга связан с тем, что Александр Кольченко известен под псевдонимом «Тундра». Черная кошка, в свою очередь, является анархистским символом и символом свободы, а «Саша Кольченко известен как анархист и антифашист», поясняют идею акции организаторы.

Во время мероприятия в Киеве помимо нарисованных котов, активисты подарили Александру Кольченко живого черного котенка, которого передадут Александру, когда он вернется из заключения. Организаторы мероприятия призывают всех неравнодушных присоединиться к акции в поддержку Кольченко и нарисовать своего кота.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.