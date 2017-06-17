Старший преподаватель кафедры географии ТНУ имени Вернадского Сергей Гапон настаивает на создании четкой системы исследования, разработки и рекультивации месторождений песка в Крыму. Специалист считает, что таких действий нужно добиваться от подконтрольных Кремлю властей Крыма. Отсутствие четкого плана может негативно сказаться в частности на Чегене-Салынском месторождении вблизи античного городища Артезиан.

«Влияние на окружающую природную среду будет зависеть от того, насколько будет соблюдаться план добычи, на сколько будут современны методы добычи. Обязательно должна быть предусмотрена рекультивация карьера. Если ее нет – вред колоссальный: уничтожение местных экосистем с возможностью их восстановления в перспективе сотен и тысяч лет. Для Крыма местные ресурсы подобного плана очень важны. Возить строительные материалы из России очень дорого. Так что без карьеров не обойтись», – отметил Гапон в комментарии Крым.Реалии.

Специалист также указал, что заявленный объем добычи песка достаточно велик, что кроме прочих последствий, может сказаться и на состоянии прилегающих дорог, которые будут разбиты от прохождения грузового транспорта.

По заявлению подконтрольного Кремлю замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Алексея Яценко, на Чегене-Салынском месторождении вблизи античного городища Артезиан в аннексированном Крыму планируют добывать 2 млн тонн песка в год.

В Восточно-Крымский историко-культурном музее-заповеднике сообщали, что античное городище Артезиан разрушается из-за незаконной добычи песка.

В связи со стройкой Керченского моста и трассы Таврида, на полуострове заявляют о нехватке стройматериалов, которые сложно доставлять в Крым через паромную переправу. Подконтрольные России власти полуострова решили покрыть недостачу щебня и других материалов добычей ископаемых в Крыму.