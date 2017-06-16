Украинка пыталась провезти сына в Крым за взятку – Госпогранслужба Украины

Гражданка Украины пыталась дать взятку украинскому пограничнику на админгранице с Крымом 15 июня, чтобы провезти сына на аннексированный полуостров без необходимых документов. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

«В контрольный пункт «Чонгар» в пешем порядке прибыла гражданка Украины с сыном, которые следовали в Крым. В ходе проверки пограничники установили, что у матери нет доверенности от отца ребенка. С целью решения вопроса беспрепятственного пропуска сына, гражданка предложила пограничникам взятку в размере 200 гривен, от которой военнослужащий отказался», – сказано в сообщении.

Женщину и ребенка пограничники в аннексированный Крым не пропустили и сообщили об инциденте правоохранителям, добавили в украинском погранведомстве.

Украинские пограничники сообщали об аналогичном случае, произошедшем 12 июня. Тогда, по данным Бердянского погранотряда, на КПВВ «Чонгар» гражданка Украины пыталась подкупить украинского пограничника, чтобы провезти внука на полуостров без необходимых документов.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».