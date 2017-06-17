В Украину не пустили 10 иностранцев, которые направлялись на встречу байкерского клуба «Hells Angels». Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины

«Один из них, гражданин Марокко, не имел соответствующих документов для въезда в нашу страну, на другого иностранца – гражданина Германии – сработала база данных Интерпола из-за проблем с документами. Остальные иностранцами были гражданами России. Все они прилетели в Украину тремя разными рейсами. Во время пограничного контроля, проведенного совместно с иностранными экспертами и представителями Укрбюро «Интерпол», данные граждане не подтвердили цели своей поездки, поскольку не заявляли о фактическом участии в съезде», – отметили в Госпогранслужбе Украины.

16 и 17 июня в Киеве состоится международная встреча байкеров и, в частности, мотопробег, в котором примут участие 1500 мотоциклистов. На этот период к охране правопорядка привлекут более 5000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

14 июня в Украину не пустили девять российских участников и болельщиков европейского чемпионата по боксу, поскольку ранее они нарушили порядок въезда на территорию аннексированного Крыма.