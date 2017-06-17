Около 100 морских пехотинцев весеннего призыва 2017 года приняли 17 июня военную присягу в аннексированном Севастополе. Церемония прошла на территории мемориального комплекса «35-я береговая батарея», сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России.

Торжественную часть начали с выноса российского флага и флага ВМФ России.

«Каждому из принявших присягу морских пехотинцев вручался черный берет и давалось напутствие: «Носи его с достоинством и честью!» Морские пехотинцы исполнили Гимн Российской Федерации и почтили минутой молчания подвиг погибших в боях за Севастополь», – говорится в сообщении.

После этого представители командования отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота России встретились с родителями военнослужащих, добавили в пресс-службе.

В этот же день, 17 июня, в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова (ЧВВМУ) в аннексированном Севастополе 17 июня состоялся выпуск офицеров и мичманов. Погоны и кортики вручили 45 лейтенантам и 56 мичманам.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) считает, что Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу в вооруженные силы России. Об этом говорится в опубликованном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, посвященном ситуации с правами человека в стране.

Ранее сообщалось, что в ходе весенней призывной кампании 2017 года в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию планируют направить около двух десятков жителей полуострова.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан.