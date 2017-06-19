В понедельник, 19 июня, в Украине начинают работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымским абитураинтам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Их список опубликован на сайте Министерства образования и науки Украины.

Центры будут открыты до 30 сентября.

На днях министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш обратился к абитуриентам из аннексированного Крыма и временно оккупированной части Донбасса и призвал их поступать в украинские вузы. Также к крымским выпускникам обратилася министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Подробнее о работе центров «Крым – Украины» и возможностях поступления в украинский вуз для крымчан читайте в материале Крым.Реалии.

Президент Украины Петр Порошенко 3 июня подписал закон № 6116 о квотах для абитуриентов из Крыма и оккупированной части Донбасса.

Закон предусматривает, что для крымских абитуриентов, которые получили документ об общем среднем образовании, прием на обучение в один из высших учебных заведений на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей будет осуществляться на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот. Согласно документу, размер квоты составляет 1000 бюджетных мест. Подробнее о законе читайте в материале Крым.Реалии.