В российском Санкт-Петербурге задержанные на антикоррупционной акции 12 июня заявили, что полицейские распылили слезоточивый газ в одной из камер отдела полиции, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Аудиозапись с рассказами двух очевидцев передал изданию петербургский штаб российского оппозиционера Алексея Навального. «ОВД-Инфо» подтвердил эту информацию еще у двух задержанных, которые провели ночь на 13 июня в этом отделении полиции.

По их словам, в одной из камер находился человек, который вел себя агрессивно. Полицейские ударили его несколько раз, а затем распылили газ из перцового баллона. По вентиляции газ распространился в соседние камеры. Находившиеся в них задержанные начали кричать и просили вызвать врача, так как среди них был больной бронхиальной астмой. Полицейские на просьбы не реагировали, говорится в сообщении.

Одному из задержанных, который смог пронести в камеру мобильный телефон, удалось вызвать врачей. После этого17 человек, оставленных на ночь в ОВД, перевели в подвальное помещение, где продержали до вечера следующего дня без еды, раздав лишь по бутылке воды. «Это был ад», – рассказала одна из задержанных, которая провела в подвале ОВД 28 часов.

12 июня во время несанкционированной акции против коррупции в Санкт-Петербурге были задержаны более 600 человек. Городские суды зарегистрировали 546 материалов на задержанных. Их обвиняют в участии в несогласованном митинге и неповиновении полиции.