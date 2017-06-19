Ректор ТНУ: сможем принять на бюджет всех желающих из Крыма

Ректор Таврического национального университета имени Вернадского в Киеве Владимир Казарин рассказал, что Министерство образования и науки Украины поставило учреждению задачу принять всех желающих из аннексированного Крыма на бюджетную форму обучения.

Об этом 19 июня Казарин сообщил в комментарии Крым.Реалии.

«Министерством (образования и науки Украины – КР) поставлена задача взять всех детей из оккупированных территорий, которые пожелают ехать сдавать экзамены для поступления в украинские ВУЗы. Сказали: «Даем вам большой госзаказ, несколько сотен, но если будет увеличиваться количество заявок, то готовы пополнять госзаказ». Это есть резерв, которым в случае необходимости можно воспользоваться. Я предлагаю всем ехать и поступать», – сказал Казарин.

В понедельник, 19 июня, в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымским абитураинтам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Подробнее о работе центров «Крым – Украины» и возможностях поступления в украинский вуз для крымчан читайте в материале Крым.Реалии.

Президент Украины Петр Порошенко 3 июня подписал закон № 6116 о квотах для абитуриентов из Крыма и оккупированной части Донбасса.

Закон предусматривает, что для крымских абитуриентов, которые получили документ об общем среднем образовании, прием на обучение в один из высших учебных заведений на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей будет осуществляться на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот. Согласно документу, размер квоты составляет 1000 бюджетных мест. Подробнее о законе читайте в материале Крым.Реалии.