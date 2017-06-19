В ТНУ рассчитывают на увеличение количества абитуриентов из Крыма

Ректор Таврического национального университета имени Вернадского в Киеве Владимир Казарин рассчитывает, что в этом году будет большое количество абитуриентов из аннексированного Крыма. Об этом 19 июня Казарин сообщил в комментарии Крым.Реалии.

«Я надеюсь, что будет значительное увеличение соискателей учебы в Украине и, в том числе, в Таврическом университете. В этом году вступительная компания будет тоже до конца сентября. По госзаказу закончится 24 июля, контрактники и заочники до конца сентября. Я надеюсь, что в этом году будет весьма удовлетворительное количество поступивших. Посмотрим, наш оптимизм, который мы испытываем, подтвердит реальность или нет», – сказал Казарин.

Он обратил внимание на те привилегии, которые дает украинское образование крымским абитуриентам.

«Украина сохраняет льготы, например, освобождение от ВНО, а Россия уже для крымчан вернула сдачу ЕГЭ. Учеба в Украине сегодня дает будущим студентам возможность свободно путешествовать по «безвизу». Обучение в Украине – это возможность получения двойного диплома в ряде других ВУЗов в других странах. И вообще, это получение диплома, который признается в мире, в отличие от крымских университетов – они признаются только в России», – считает ректор.

Казарин добавил, что в 2016 году ТНУ принял к себе на первый курс 236 человек, а концу сентября – более 700 человек, за счет тех, кого перевели из аннексированного Крыма.

Ранее ректор Таврического национального университета имени Вернадского в Киеве Владимир Казарин рассказал, что Министерство образования и науки Украины поставило учреждению задачу принять всех желающих из аннексированного Крыма на бюджетную форму обучения.

В понедельник, 19 июня, в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымским абитураинтам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).