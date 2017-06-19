Россия ведет информационную войну не только против Украины, но и против стран Европы и всего мира, заявила спикер министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», которая проходит в столице Австрии Вене 19 июня, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Комментируя выступление представителя МИД России на конференции, спикер украинского МИД заявила, что не существует «украинской темы» в контексте конфликта, а есть тема войны, которую ведет Россия против Украины.

Марьяна Беца подчеркнула, что Украина полностью привержена свободе СМИ, напомнила о реформах, которые проходят в стране, в том числе о раскрытии информации о собственниках СМИ, формировании общественного телевидения. Также спикер украинского МИД напомнила, что российская сторона способствовала закрытию около 3,5 тысяч СМИ на оккупированных территориях Украины, и призвала международную общественность выражать обеспокоенность судьбой преследуемых российскими властями украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко.

На конференции ОБСЕ в Вене 19 июня представитель российского МИД заявил об «ограничении свободы СМИ в Украине». Он напомнил о введении санкций против российских информационных компаний, включая почтовые сервисы и соцсети, языковые квоты на радио и телевидении и запрет СБУ на въезд в Украину Ашоту Джазояну, который нарушил законодательство Украины, незаконно посетив аннексированный Крым.

Конференция ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности» проходит в Вене 19-20 июня. Внимание участников, помимо прочего, сосредоточено на российской пропаганде в контексте конфликта в Украине, свободе СМИ и безопасности журналистов.