Графический знак «зеленой стрелки», разрешающий поворот направо на перекрестках вне зависимости от сигнала светофора, не допускается нормативами российского законодательства. В аннексированном Севастополе намерены привести улицы в соответствие требованиям российских правил дорожного движения и убрать знак. Об этом сообщил директор подконтрольного Кремлю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов 19 июня.

Вместо графического знака «зеленой стрелки» российское руководство города планирует установить дополнительные секции светофора.

Титов также заметил, что внедрение системы автоматической видеофиксации нарушений не приведет к массовым штрафам за поворот направо по «бумажной», или иной стрелке под красный свет.

Кроме того в городе намерены изменить схему движения.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».