Полозов рассчитывает, что давление общественности поможет Чийгозу увидеться с матерью

Российский адвокат одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза Николай Полозов считает, что давление общественности поможет его подзащитному встретиться с умирающей матерью. Такое мнение Полозов выразил 20 июня после первой части заседания по «делу Чийгоза».

Журналист Радио Свобода Антон Наумлюк и Крым.Реалии вели прямую трансляцию из-под здания суда, где слушается «дело Чийгоза».

​«Уже, очевидно, общественность явно возмущена неприкрытым фактом бесчеловечного отношения как по отношению к самому Ахтему Чийгозу, так и к его матери. Я надеюсь, что эта ситуация, пока еще есть время, разрешится положительно», – сказал Полозов.

Накануне, 19 июня, Полозов опубликовал видеообращение, в котором назвал «кощунством» предложение российского омбудсмена привезти тяжелобольную мать его подзащитного Ахтема Чийгоза в СИЗО. Полозов также обратился к омбудсмену России Татьяне Москальковой, главе совета по правам человека России Михаилу Федотову, управлению верховного комиссариата по правам человека ООН, ОБСЕ и Президенту Украины Петру Порошенко с требованием «немедленно вмешаться в эту ситуацию».

15 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении ходатайства защиты о встрече Ахтема Чийгоза, который около двух с половиной лет находится в СИЗО, с матерью, которая тяжело и неизлечимо больна.

Перед этим председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил о болезни матери крымского политузника Ахтема Чийгоза.

На заседании 20 июня суд по «делу Чийгоза» допросил российского сенатора от аннексированного Крыма Сергея Цекова.

Продолжение заседания назначено на 14:30. Ожидается, что на нем допросят другого свидетеля, также российского сенатора от аннексированного Крыма Ольгу Ковитиди.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.